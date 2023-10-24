Вашингтон, 24 октября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон запланирован до конца октября, заявили в Государственном департаменте США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Китая Ван И в Вашингтоне 26–28 октября», — говорится в заявлении американского ведомства.

Стороны намерены обсудить ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках развития отношений США и Китая, добавили в Госдепе.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, председатель КНР Си Цзиньпин направит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон для встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном по подготовке к саммиту. Также в Нью-Йорк прибудет делегация деловых, культурных и спортивных деятелей КНР для проведения ряда публичных мероприятий.

Ранее глава МИД КНР Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном палестино-израильский конфликт. В Пекине подчеркнули, что выступают против любых действий, которые могут причинить вред мирным жителям.