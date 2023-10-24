Уфа, 24 октября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Певец, музыкант лейбла «Элвин Грей» Артур Кусимов скончался на 32-м году жизни, сообщил 23 октября портал «Уфа 1».

Старница Артура Кусимова во ВКонтакте Певец Артур Кусимов

Коллеги и друзья Кусимова отметили, что Артур за неделю до смерти жаловался на плохое самочувствие и низкое давление. По предварительной информации, причиной смерти башкирского исполнителя стали проблемы с сердцем.

С 2015 года Кусимов сотрудничал с башкирским певцом Радиком Юльякшиным, известным под псевдонимом Элвин Грей. По словам исполнителя, Кусимов последние два года записывал собственный альбом, но закончить его так и не успел.

В Казани 23 октября простились с артистом, а 24 октября его похоронят на малой родине — в селе Аскарово в Башкирии.