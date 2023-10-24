Берлин, 24 октября, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс считает, что конфликт на Украине необходимо решать мирными переговорами. А те, кто противится этому и ратует за военную помощь ВСУ, могут отправиться на боевые позиции и погибнуть от российских военных. Об этом немец заявил изданию Deutschland Kurier.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву — а может, вы сами пойдёте на фронт, чтобы вас разорвало в окопах? Ведь мы все видели эти ролики о том, какие там страшные бои идут», — пояснил депутат.

По словам политика, ситуацию на Украине нельзя разрешить военными действиями. Все, кто говорит о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, глубоко ошибаются. Это лишь оправдание для военных поставок Киеву.

«Это же абсолютно противоречит тому, что говорили в Германии всё это время, все эти десятилетия», — заключил Райнер Ротфусс.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, ВСУ не способны совершить прорыв и у них нет шансов на победу, заявил 23 октября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий. Правительство же совершает репрессивные действия по отношению к жителям Украины. Он добавил, что в стране фактически уже создан «концлагерь» для мужчин и что киевские власти хотят загнать в этот концлагерь и женщин, добавил Соскин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, который постепенно лишается поддержки западных стран, никогда не будет вести мирные переговоры с Россией. Об этом 21 октября написало турецкое издание dikGAZETE. Даже в случае начала мирных переговоров с Россией украинская сторона может сорвать этот процесс в любую секунду, так как при нынешних властях Украины мир не представляется возможным.

По словам автора, глава режима Киева надоел своим союзникам вечными просьбами, а также он позволяет себе нездоровые ремарки. Кроме того, Зеленский не раз выражал опасения по поводу того, что западные страны на фоне обострения ближневосточного конфликта переключат своё внимание с Украины на Израиль.