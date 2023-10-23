Москва, 24 октября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Спустя месяц после смерти стало известно об уходе из жизни актёра театра, кино и сериалов, певца и автора песен Михаила Тощева. Ему было 60 лет.

Kino-teatr.ru Михаил Тощев

Информация об этом появилась на странице профиля актёра в агрегаторе Kino-teatr.ru.

Дата смерти указана — 24 сентября, причина — сердечный приступ.

Михаил Тощев родился 17 декабря 1962 года в городе Орехово-Зуево. Окончил Московский институт культуры, мастерская Щербакова.

Кинокарьера Тощева стартовала в 2005 году, всего он сыграл 53 роли в кино и сериалах. Были и театральные постановки, в том числе и режиссерские работы. Много написал песен, сам их исполнял.

В числе наиболее известных зрителю работ такие как: «Александровский сад», «Побег», «И падает снег», «Выхожу тебя искать», «Диверсант. Конец войны», «Висяки», «Доктор Тырса», «Зверобой», «Час Волкова», «Дальнобойщики», «Интерны», российско-украинский проект «Личная жизнь следователя Савельева», «Универ. Новая общага», «Перевал Дятлова».

Телесериал «След», где Михаил Тощев сыграл полковника в отставке, оказался для него последней киноролью.

Кинокритики, а за ними и режиссёры, отмечали, что актёру особенно удавались роли силовиков.

Похоронили Михаила Тощева 25 сентября в Орехово-Зуево.