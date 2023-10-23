Вашингтон, 24 октября, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Россия могла украсть у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты», заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы», — сказал Трамп.

По словам экс-главы Белого дома, Россия якобы украла засекреченные чертежи ракеты, а затем построила её. При этом, о каких именно системах идёт речь, Трамп не сказал.

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom признал, что Россия обладает неуязвимым оружием, от которого невозможно защититься, это гиперзвуковые ракеты. Такое оружие даёт России невероятное стратегическое преимущество перед США, а Вашингтон потратил все средства на истребители F-35, которые не могут нормально летать при плохих погодных условиях, указал эксперт.

12 сентября в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что в России работают над созданием оружия, действующего на новых физических принципах. Он подчеркнул, что уже в ближайшей исторической перспективе безопасность любой страны будет зависеть от подобной техники. Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых либо ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.