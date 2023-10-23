Минск, 24 октября, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Белоруссия планирует получить от России порядка 61 млрд рублей на компенсацию потерь местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от налогового маневра, сообщил министр финансов республики Юрий Селивёрстов.

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Представляя в нижней палате белорусского парламента проект бюджета на 2024 год, он отметил, что в составе доходов учтены поступления вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в размере 44,1 млрд рублей (или 1,5 млрд белорусских рублей), а также бюджетного трансферта из России на компенсацию потерь белорусских НПЗ от налогового манёвра в 61,7 млрд рублей (или 2,1 млрд белорусских рублей), которые планируется направить НПЗ в виде обратного акциза.

Как сообщало ИА Регнум, белорусские НПЗ лишились десятков миллионов долларов из-за западных санкций. В 2022 году Россия решила увеличить закупки бензина из Белоруссии в условиях проблем НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину.

По данным ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина и 37% импорта дизельного топлива на Украину.