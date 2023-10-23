Вашингтон, 24 октября, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден вновь оказался в неловком положении — он забыл инструкции, полученные перед собственным выступлением. Трансляцию мероприятия вёл официальный YouTube-канал администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден 23 октября выступал на мероприятии, посвященном экономической ситуации в стране. Выйдя на сцену, он поприветствовал аудиторию и неожиданно растерялся.

«Я не представляю себя, это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошёл на трибуну», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Байдена, который заявил, что родился в Израиле.

Российский дипломат отметила, что в этом случае Байден не мог быть избран на пост президента.

Известно, что официальное место рождения президента США — штат Пенсильвания, а его прапрапрадед Уильям Байден родился в графстве Сассекс в Англии, откуда эмигрировал в США.

Байден сбился в ходе своей речи на выступлении перед фондом темнокожей фракции Конгресса США. Он остановился на рассказе о том, почему решился возглавить страну. Речь идёт именно о той истории, которую глава Белого дома повторил дважды почти дословно, когда говорил со спонсорами его избирательной кампании 21 сентября.

Ранее американский лидер забыл сказанное им и через несколько минут вновь произнёс те же слова. В процессе нового выступления Байден остановился, говоря о своём сыне Бо, который умер в 2015 году.

Президент попытался восстановить ход своей речи, но не смог и продолжил выступление, говоря о своём покойном сыне. Байден также заявил, что в те годы планировал начать писать книгу и якобы даже не думал баллотироваться на пост главы государства.