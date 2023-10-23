Москва, 24 октября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Публикации американских средств массовой информации о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к подготовке терактов Украины против России нацелены на то, чтобы снять ответственность с администрации Белого дома, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если теперь американские СМИ вдруг начинают как бы «прозревать», то у этого есть определённая причина, она очевидна. Во-первых, это желание снять с себя ответственность, речь идёт об американской администрации, Демократической партии. Во-вторых, это, безусловно, электоральный цикл, который сейчас набирает обороты в США, и подобные вещи будут использоваться в их внутриполитических раскладах», — сказала Захарова.

По её словам, ни для кого не секрет, что за цепочкой огромного количества терактов как в России, так и рядом с ней, стоят подчинённые киевскому режиму силовые ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 23 октября написала, что с 2015 года ЦРУ США потратило десятки миллионов долларов для превращения украинских спецслужб в своего союзника против России. Так, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб. При этом американцы не участвовали в планировании операций, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации, отметили в газете.

В материале сообщается о причастности ЦРУ к разработке беспилотников, занятых в атаке на Крымский мост. Также запланированной целью одной из операций украинских спецслужб был философ Александр Дугин, а не погибшая вместо него его дочь Дарья. Кроме того, СБУ причастна к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Также в газете утверждают, что за убийствами бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и военкора Владлена Татарского стоит Украина, как и за десятками других терактов, совершённых на территории России.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова, причастность США и ЦРУ к терактам украинских радикалов очевидна для специалистов, однако когда в зарубежном издании начинает тиражироваться такая информация, то это говорит о подготовке на Западе к формированию нового отношения к Киеву. Это существенно не изменит отношение к Соединённым Штатам, тем более что на противоправные действия американских властей редко обращают внимание в международных правозащитных организациях, заверил эксперт.