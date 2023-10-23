Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Mereja.com ВВС Израиля

Удары, по словам израильтян, наносятся в ответ на обстрелы с ливанской территории.

Военные уточнили, что удары пришлись на военный комплекс, военный и наблюдательный посты шиитской группировки «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, власти США изучают возможность военного ответа в случае, если ливанская «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.

Переговоры о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения радикальным движением ХАМАС всех заложников, ответил на соответствующий вопрос журналистов президент США Джо Байден.

В Израиле пообещали «стереть Иран с лица земли», если «Хезболла» в Ливане откроет фронт против израильтян. Заявление сделал министр экономики Ниру Баркату.