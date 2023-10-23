Вашингтон, 24 октября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам 23 октября, что в Америке есть военные с релевантным опытом, готовые поехать в Израиль в качестве советников, и что несколько из них уже командированы в зону конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По мнению Кирби, американские военные имеют именно тот опыт, который необходим израильтянам.

«Есть ряд военных офицеров с релевантным опытом, который соответствует тем операциям, которые проводит Израиль или может проводить в будущем. Они могут поехать туда и поделиться своим мнением, задать непростые вопросы», — заверил координатор.

Кирби не стал называть число отправленных в Израиль военных советников, отметив, что таких несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, сторонники главы Белого дома Джо Байдена начинают разочаровываться в президенте из-за поддержки Израиля.

Белый дом не согласен с предложением прекращения огня между Израилем и сектором Газа из опасений, что ХАМАС воспользуется затишьем для продолжения атак. Об этом сказал журналистам 23 октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.