Киев, 24 октября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 23 октября воздушную тревогу объявили в Черкасской и Винницкой областях.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Черкасской области взвыли в 23:16 по местному времени.

Об опасности с воздуха население Винницкой области предупредили в 23:40.

Ранее назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о прогремевших взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки поразили пункты управления двух полков ВСУ, а также одной бригады.

На южнодонецком направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 105 украинских военных, а также две бронемашины, РСЗО «Град», склады боеприпасов и горючего.