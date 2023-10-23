Москва, 24 октября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. «ГосТех» может стать оператором информсистем, содержащих отдельные виды охраняемых законом тайн. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Разработчик этого проекта стало Минцифры России.

Предлагается установить, что «ГосТех», его инструменты и технологии могут применяться для создания государственных информационных систем, содержащих отдельные виды охраняемых законом тайн.

Согласно сопроводительной записки, исключение составят области, где есть сведения, содержащие государственную тайну.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости с 1 апреля 2023 года обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех».

Информационные системы 24 федеральных органов власти будут переведены на комплексную национальную платформу «ГосТех» в 2023 году.

В соответствии с указом президента регионы начнут подключаться к этой платформе в 2024 году.

Россия находится в числе мировых лидеров в области цифрового государства, сказал Путин.