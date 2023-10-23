Тегеран, 24 октября, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой не допустить принятия в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) резолюции, противоречащей интересам Палестины. Об этом он заявил по итогам заседания в Тегеране глав МИД Ирана, России, Армении, Турции, Азербайджана в формате «3+3».

Un.org Заседание Совета Безопасности ООН

«Сегодня мы с господином Лавровым, который является главой МИД страны, обладающей правом вето в ООН, провели очень серьёзные переговоры на этот счёт. <…> Все наши усилия направлены на то, чтобы в ООН не была принята резолюция, которая противоречила интересам палестинского народа», — сказал глава МИД Ирана.

Также Абдоллахиан добавил, что Иран провёл аналогичные консультации с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября СБ ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ поддержали лишь пять стран, шесть воздержались. Против проекта российской резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Таким образом, резолюция не набрала необходимые девять голосов.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что голосование в СБ всемирной организации по ситуации в секторе Газа было очень показательным. Делегации стран Запада, отклонив резолюцию, поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН сможет остановить кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта, сказал Небензя.