Тегеран, 24 октября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что лидеры радикального ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи формата «3+3» с коллегами Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По словам главы МИД Ирана, у него состоялся 22 октября разговор с лидерами палестинского движения, которые сообщили о ситуации в Газе.

Министр добавил, что получил заверения, что ХАМАС готов к долгой борьбе с сионистским режимом, поэтому требуют от него прекратить атаки на мирное население.

Как сообщало ИА Регнум, глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и Хосейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор о ситуации в секторе Газа и действиях армии Израиля в этом анклаве.

22 октября израильский министр экономики Ниру Баркату заявил, что «Иран сотрут с лица земли», если ливанское движение «Хезболла» в Ливане откроет «второй фронт» против Израиля. Кроме того, он добавил, что «аятоллы в Иране не будут спать спокойно по ночам».

Переговоры о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения радикальным движением ХАМАС всех заложников, ответил на соответствующий вопрос журналистов президент США Джо Байден.