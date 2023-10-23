Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля нанесла удар по «террористической ячейке», которая пыталась выпустить ракеты из Ливана в сторону Израиля. Об этом военные написали в своём Telegram-канале.

(сс) Israel Defense Forces

«Летательный аппарат ЦАХАЛ нанёс удар по террористической ячейке, обнаруженной в районе Хар-Дова, которая пыталась выпустить ракеты из Ливана в сторону израильской территории», — сообщили израильские вооружённые силы.

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Как сообщало ИА Регнум, Израиль нанёс удар по двум ячейкам движения «Хезболла» на границе с Ливаном 22 октября.

Ячейки, планировавшие запустить по территории Израиля противотанковые ракеты, находились в районах Маттата и Хар-Довы.

Власти США изучают возможность военного ответа в случае, если ливанская шиитская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.

21 октября Ллойд Остин объявил, что Вооружённые силы США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Кроме того, они планируют направить регион дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot.