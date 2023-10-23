Вашингтон, 23 октября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Сторонники главы Белого дома Джо Байдена начинают разочаровываться в президенте из-за поддержки Израиля. Об этом сообщила газета Politico.

(сс) jlhervàs

Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что Байден и его помощники проявили безрассудство в своих высказываниях относительно ситуации на Ближнем Востоке.

По их мнению, американский лидер не проявил одинаковую реакцию к обеим сторонам конфликта.

«У избирателей разбиты сердца. Они не хотят голосовать за Трампа. Но при этом они спрашивают себя: «Как мы можем голосовать за другую сторону, учитывая отказ призвать Израиль соблюдать режим прекращения огня и продолжающуюся риторику, которую мы наблюдаем внутри страны?» — цитирует газета генерального директора мусульманской правозащитной группы Emgage.

Американцы очень симпатизируют Израилю, что может принести Байдену политическую пользу. Но негативная реакция мусульман может навредить ему на выборах, отметили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, войной против Палестины руководят Соединённые Штаты Америки, заявил глава палестинского движения ХАМАС за рубежом Хишам Касем.

8 октября Джо Байден поручил выделить для Тель-Авива дополнительную военную помощь. 18 октября американский лидер посетил Израиль. Выступая в Тель-Авиве, он пообещал, что США всегда будут на израильской стороне.

Лидеры Соединённых Штатов Америки, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Италии договорились о совместных усилиях, направленных на деэскалацию палестино-израильского конфликта.

США входят в число лидеров среди стран, вмешивающихся в палестино-израильский конфликт, заявил 23 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.