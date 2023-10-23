Вашингтон, 23 октября, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Переговоры о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения радикальным движением ХАМАС всех заложников, ответил на соответствующий вопрос журналистов президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Должно быть прекращение огня <…> Не прекращение огня, а освобождение заложников, а потом можно разговаривать», — заявил он в ходе своего выступления в Белом доме.

Ранее Байден провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады на тему обострения палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдепартаменте США 23 октября заявили о несогласии Белого дома с предложением прекращения огня между Израилем и сектором Газа из опасений, что ХАМАС воспользуется затишьем для продолжения атак. В Госдепе отметили, что это «неприемлемо для Израиля».

Армия Израили\я сообщила о задержании сотрудниками оперативных ведомств с 7 октября более 800 разыскиваемых лиц, около 500 из них связаны с ХАМАС.

Участники формата «3+3» по Южному Кавказу 23 октября обсудили ситуацию в секторе Газа. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в одиночку примерить палестинцев и израильтян не получится, необходимо действовать коллективно, опираясь на потенциал стран и региона, Евросоюза и США. Для урегулирования палестино-израильского конфликта Лавров назвал такие меры как прекращение огня, решение гуманитарных вопросов и выезд иностранцев из сектора Газа. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США входят в число лидеров среди стран, вмешивающихся в палестино-израильский конфликт.