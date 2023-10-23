СМИ сообщили о прибытии на КПП «Рафах» двух освобождённых в Газе заложниц
СМИ: две освобожденные в Газе заложницы прибыли на КПП на границе с Египтом
Каир, 23 октября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Две женщины-заложницы, освобождённые в секторе Газа, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах», прилегающий к египетской границе, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
«Освобождённые радикалами заложницы прибыли на КПП «Рафах», — заявили журналисты.
Отмечается, что заложницы были освобождены благодаря усилиям Египта.
Как передавало ИА Регнум, ранее один из представителей боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС заявил об освобождении ещё двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Пленники были отпущены при посредничестве Египта и Катара по гуманитарным причинам, пояснили в ХАМАС.
Израильский телеканал i24News 23 октября сообщил, что ХАМАС может освободить вскоре порядка 50 заложников — лиц с двойным гражданством. При этом окончательное решение пока не принято.
В Кремле подчеркнули, что российские дипломаты предпринимают все необходимые усилия для освобождения граждан РФ, оказавшихся в заложниках в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил о нахождении в заложниках ХАМАС минимум одного гражданина России, но реальное число может быть больше.