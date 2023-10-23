Каир, 23 октября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Две женщины-заложницы, освобождённые в секторе Газа, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах», прилегающий к египетской границе, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Кадр из видео

«Освобождённые радикалами заложницы прибыли на КПП «Рафах», — заявили журналисты.

Отмечается, что заложницы были освобождены благодаря усилиям Египта.

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Как передавало ИА Регнум, ранее один из представителей боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС заявил об освобождении ещё двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Пленники были отпущены при посредничестве Египта и Катара по гуманитарным причинам, пояснили в ХАМАС.

Израильский телеканал i24News 23 октября сообщил, что ХАМАС может освободить вскоре порядка 50 заложников — лиц с двойным гражданством. При этом окончательное решение пока не принято.

В Кремле подчеркнули, что российские дипломаты предпринимают все необходимые усилия для освобождения граждан РФ, оказавшихся в заложниках в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил о нахождении в заложниках ХАМАС минимум одного гражданина России, но реальное число может быть больше.