Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Военные Израиля уничтожили с начала операции в секторе Газа пять командиров военно-воздушных подразделений ХАМАС, заявил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

495756

«Мы уничтожили пять высокопоставленных боевиков военно-воздушных сил ХАМАС, они принимали участие в страшной атаке 7 октября», — сказал он.

В пресс-службе израильской армии подчеркнули, что эти подразделения «сыграли существенную роль в нападении на Израиль» с начала конфликта 7 октября.

Также, военные Израиля, по данным пресс-службы, уничтожили в секторе Газа установку для запуска ракет «земля — воздух».

Как сообщало ИА Регнум, по информации минздрава Палестины, количество погибших в секторе Газа превысило пять тысяч человек. Из-за обострения конфликта свои дома покинули около 1,5 млн жителей региона.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа. По его словам, операция почти неизбежна, если только палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится. Он уточнил, что целью израильских военных является лишение ХАМАС военного потенциала.

ЦАХАЛ 23 октября сообщила, что за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа. Удары наносились по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям, уточнили в Израиле.