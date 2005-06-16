ХАМАС использует прекращение огня между Газой и Израилем — Госдеп США
Госдеп США: ХАМАС использует затишье между Газой и Израилем
Вашингтон, 23 октября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Белый дом не согласен с предложением прекращения огня между Израилем и сектором Газа из опасений, что ХАМАС воспользуется затишьем для продолжения атак. Об этом сказал журналистам 23 октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Любое прекращение огня даст ХАМАС возможность передохнуть и подготовиться к проведению террористических атак против Израиля», — заявил Миллер.
По его мнению, это «неприемлемо для Израиля».
Как сообщало ИА Регнум, Армия Израиля намерена провести на сектор Газа комбинированную атаку с суши, моря и воздуха, заявил 23 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант.
Власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.