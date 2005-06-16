Вашингтон, 23 октября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Белый дом не согласен с предложением прекращения огня между Израилем и сектором Газа из опасений, что ХАМАС воспользуется затишьем для продолжения атак. Об этом сказал журналистам 23 октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Любое прекращение огня даст ХАМАС возможность передохнуть и подготовиться к проведению террористических атак против Израиля», — заявил Миллер.

По его мнению, это «неприемлемо для Израиля».

Как сообщало ИА Регнум, Армия Израиля намерена провести на сектор Газа комбинированную атаку с суши, моря и воздуха, заявил 23 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.