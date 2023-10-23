Рамалла , 23 октября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Представители боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС заявили 23 октября об освобождении ещё двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

Кадр из видео Бойцы ХАМАС

«При посредничестве Египта и Катара освободили двух пленников — Нурита Ицхака и Йохведа Лифшица. Мы знаем, что с пятницы противник отказывался принять их, однако мы решили освободить пленников по существенным гуманитарным причинам», — сказано в заявлении представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее 23 октября израильский телеканал i24News сообщил, что сотрудники Красного Креста направляются в сторону сектора Газа, чтобы встретить на границе около 50 заложников — лиц с двойным гражданством, которых могут освободить представители ХАМАС.

По данным израильского издания Haaretz, представители ХАМАС могут согласиться на освобождение гражданских заложников в обмен на топливо. По этим данным, такой обмен может быть проведён уже 23 октября. При этом окончательное решение, по данным издания, руководителями ХАМАС ещё не принято.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Представители ХАМАС отмечали, что среди попавших в их плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В заложниках есть по крайней мере один гражданин России, реальное число может быть больше, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательное решение, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом, прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.