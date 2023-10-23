Вашингтон, 23 октября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Американские власти обратились в суд за разрешением конфисковать яхту «Амадея», которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом 23 октября сообщило министерство юстиции США на своём сайте.

Hlebushek

В частности, прокуратура южного округа Нью-Йорка хочет обратить в собственность американского правительства ранее арестованную в рамках антироссийских санкций моторную яхту «Амадея» оценочной стоимостью свыше 300 млн долларов, которая находится в Сан-Диего.

Истцы утверждают, что яхта обслуживалась и модернизировалась в нарушение санкций.

«Прошение указывает, что «Амадея» может подлежать конфискации в связи с нарушением закона США», — говорится в сообщении минюста. Прокуратура подозревает, что речь идёт как о нарушении санкций, так и об отмывании денежных средств.

Как передавало ИА Регнум, минфин США в апреле 2022 года внёс сенатора Керимова в санкционный список, в котором, кроме него, были ещё 38 российских бизнесменов и компаний. Летом 2022 года США ввели ограничения против базирующейся в штате Делавэр трастовой компании Heritage Trust, стоимость которой превышает $1 млрд. По данным Reuters, Керимов якобы владеет долей в этой компании.

Кроме того, под ограничения попали четыре французские фирмы, занимающиеся недвижимостью, которые якобы принадлежат дочери сенатора Гульнаре Керимовой. Руководитель этих компаний — гражданка Швейцарии Лорин Катц — тоже попала под санкции. Помимо этого, санкции введены против племянника Керимова Наримана Гаджиева, которого в минфине США назвали «основным финансовым посредником Керимова».

Яхта была задержана властями Республики Фиджи 14 апреля 2022 года после того, как она вошла в исключительную экономическую зону государства без надлежащего разрешения. Местные стражи порядка заявили, что, по предварительным данным, яхта принадлежит Керимову, и минюст США направил ордер на её изъятие, после чего яхта была арестована.

Позднее арест был оспорен компанией Millemarin Investment, заявившей, что яхта принадлежит не Керимову, а бывшему председателю и генеральному директору «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Однако американские власти утверждали, что Худайнатова, не находящегося под санкциями, просто использовали, чтобы скрыть личность подлинного хозяина яхты. 7 июня 2022 года фиджийский Верховный суд разрешил представителям минюста США забрать яхту.