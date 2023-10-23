Анкара, 23 октября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Руководители политического крыла радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе его глава Исмаил Хания, самостоятельно решили покинуть Турцию после того, как спецслужбы этой страны заявили о неспособности защитить их от угроз со стороны Израиля, передаёт 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Некоторые турецкие СМИ ранее сообщили, что власти Турции потребовали от лидеров политического крыла ХАМАС покинуть страну. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали эти сообщения ложью.

«Турецкая разведка встретилась с руководством ХАМАС 7 октября (в день начала обострения конфликта. — Прим. ред.) в 10:00 и сообщила ему, что турецкие власти не смогут обеспечить его безопасность в стране от угроз со стороны Израиля. После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны», — сказал собеседник агентства.

23 октября в Армии обороны Израиля заявили о нанесении в минувшие сутки ударов по более чем 320 целям в секторе Газа. Удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям, отметили представители вооружённых сил.

Также 23 октября власти Израиля заявили, что сотрудники оперативных ведомств страны в период с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан более 800 ранее разыскиваемых лиц, в том числе около 500 человек, связанных с ХАМАС.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательное решение, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом, прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.