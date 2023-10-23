Москва, 23 октября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил народного артиста Николая Баскова орденом Почёта. Указ был опубликован 23 октября на официальном портале правовой информации.

(сс) Dmitry1035

В тексте указа отмечено, что Басков удостоен награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Как сообщало ИА Регнум ранее, по результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, самыми популярными исполнителями в России являются SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов и Николай Басков, а самыми популярными исполнительницами — Полина Гагарина, Лариса Долина и Anna Asti (Анна Дзюба).

30 сентября на Красной площади в Москве прошёл концерт, посвящённый годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Перед зрителями выступили Долина, Басков, народные артисты Владимир Машков и Дмитрий Певцов, а также ряд других артистов и исполнителей.

В сентябре 2023 года Владимир Путин наградил орденом Почёта актёра, режиссёра театра и кино Константина Хабенского. Награда была вручена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.