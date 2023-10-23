Брюссель, 23 октября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Украина «пропала из СМИ, но не из реальности», и власти ЕС намерены продолжать поддержку Киева, заявил 23 октября по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что участники встречи не согласовали выделение 500 млн евро на поставки оружия Украине.

«Украина пропала из СМИ, из новостей, но не из реальности. Мы обсудили вопросы гарантий в сфере безопасности для Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Мы будем ждать рекомендации саммита ЕС, который состоится на этой неделе, чтобы идти вперёд по вопросу о создании специального фонда для Украины», — сказал Боррель.

Ранее 23 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили усталость общества их стран от конфликта на Украине. По словам Сийярто, встреча стала первой с начала 2022 года, на которой вопрос о конфликте на Украине был не основным — министры больше времени уделили теме Израиля и Палестины.

Ранее обозреватели Financial Times отметили, что власти Украины выражают крайнее беспокойство из-за вероятного снижения внимания и поддержки со стороны Запада на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Киевским властям вскоре станет труднее просить западных союзников, в том числе и США, о продолжении финансирования и об оказании военной помощи, сказано также в публикации.