Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС может освободить гражданских заложников в обмен на топливо. Об этом 23 октября сообщило израильское издание Haaretz со ссылкой источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«ХАМАС рассматривает освобождение гражданских заложников в обмен на топливо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть вероятность освобождения заложников уже в понедельник, 23 октября. При этом окончательного решения ещё не принято.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 22 октября, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Вечером 21 октября десятки семей заложников, взятых ХАМАС в плен, провели в центре Тель-Авива акцию с требованием к властям предпринять действия по их освобождению.

Представители ХАМАС ранее заявляли, что среди попавших в их плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В заложниках есть по крайней мере один гражданин России, реальное число может быть больше, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.