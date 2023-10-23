Тегеран, 23 октября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Участники формата «3+3» по Южному Кавказу обсудили ситуацию в секторе Газа, заявил 23 октября глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи.

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«Я убеждён, что в одиночку, как это пытались долгие годы делать США, никто палестинцев и израильтян не примирит. Действовать надо, опираясь на коллективный потенциал стран и региона, и Евросоюза, наверное, ну, и Соединённых Штатов, тут без них тоже трудно обойтись. Но действовать нужно коллективно, а не односторонне», — сказал министр.

В качестве первоочередных мер для урегулирования палестино-израильского конфликта Лавров назвал прекращение огня, решение гуманитарных вопросов и выезд иностранцев из сектора Газа.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США входят в число лидеров среди стран, вмешивающихся в палестино-израильский конфликт.

Также российский министр информировал, что следующая встреча глав МИД формата «3+3» состоится в Турции в первой половине 2024 года.

«Первая встреча в таком формате, но на уровне наших заместителей, состоялась в декабре 2021 года в Москве. На ней российская сторона как организатор этого мероприятия представила свой документ, в котором излагалось наше видение перспектив практических проектов сотрудничества в этом формате. Это и экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, это и природные ресурсы, и, конечно, гуманитарная сфера — образование, культура, туризм», — сказал он.

По его словам, по всем этим направлениям на сегодняшней встрече было выявлено общее согласие. Стороны договорились о том, что каждая из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых направлений, сказал министр.

«Затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первое полугодие следующего года», — добавил Лавров.

Глава МИД России сообщил, что в обозримой перспективе формат встречи «3+3» по Южному Кавказу может заработать совместно с Грузией. По словам Лаврова, в ходе встречи все участники согласились с тем, что дверь для Грузии в формате «3+3» остаётся открытой.

«Мы понимаем причину, по которой грузинское руководство пока воздерживается от присоединения к этой «шестёрке», и ценим, что грузинское руководство исходит из возможности сделать это в будущем», — отметил он.

Кроме того, Лавров заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счёту урегулирован, остаются дальнейшие практические шаги по полной нормализации отношений между двумя этими странами.

Как передавало ИА Регнум, первая встреча формата «3+3» прошла в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.

Ранее по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ Лавров заявил, что в России видят попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья посредством создания неправительственных организаций, направленных на продвижение антироссийских настроений.