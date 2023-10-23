Москва, 23 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Необходимо регулярно проверять воду в колодцах и скважинах, которые находятся в садовых товариществах и придомовых территориях. Об этом 23 октября заявил председатель общественного совета при Роспотребнадзоре профессор Александр Мельцер.

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«Важно знать, на чьём балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несёт СНТ; и очень правильно делают те садовые товарищества, которые проводят контроль качества воды ежегодно в летний сезон», — приводит слова Мельцера «РИА Новости».

Он добавил, что жильцам нужна актуальная и достоверная информация о том, какую воду они потребляют.

По словам профессора, кратность проверок должна зависеть от срока проживания на даче, чтобы избежать рисков для здоровья при употреблении воды, не соответствующей гигиеническим требованиям.

Мельцер отметил, что загрязнение воды и недостаток в ней микроэлементов могут вызывать водно-ассоциированные заболевания, в том числе дизентерию, вирусный гепатит А, брюшной тиф, норовирус, ротавирус и прочие вирусные инфекции, а также лямблиоз, криптоспоридиаз или холеру.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Роспотребнадзоре Ростовской области сообщили об обнаружении в некоторых водоёмах холероподобных бактерий. На время исследований ведомство ограничило купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. В целом в Роспотребнадзоре назвали эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал ИА Регнум, что вероятность распространения холеры и возникновения её эпидемии в России очень мала, однако в целях профилактики стоит вспомнить о защитных мерах.