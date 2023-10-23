Москва, 23 октября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Редактор Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) отстранил ведущую подкастов канала «Живой гвоздь» Лизу Лазерсон от эфиров за антисемитский анекдот. Об этом журналист сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Лиза Лазерсон

Венедиктов опубликовал пост, в котором заявил, что после встречи с Лизой Лазерсон принял решение отстранить ведущую на два месяца.

Однако позже в ответ на заявление Венедиктова ведущая сообщила, что не вернётся обратно в эфир после инцидента. Она уточнила, что подкасты «Живого гвоздя» были единственной её работой, однако признала, что анекдот был «действительно ужасным», но попыталась оправдаться тем, что ужасно пошутила «по просьбе донатера», при этом у Венедиктова тогда якобы были «проблемы со связью».

Ранее 21 октября во время эфира «Живого гвоздя» Лиза Лазерсон рассказала анекдот о телах еврейских младенцев в вагоне поезда и вилах. «Шутка» была крайне негативно воспринята слушателями и в дальнейшем вызвала общественный резонанс. Так, глава адвокатского офиса Алекс Зернопольский, занимающийся помощью репатриантам в Израиль, сообщил, что подал обращение министру внутренних дел Израиля по вопросу отмены израильского гражданства Лизы Лазерсон.

«В отношении любого гражданина Израиля, который проживает за пределами страны, имеет второе гражданство и ведёт антиизраильскую, антиеврейскую деятельность и деятельность, направленную на разжигание розни по отношению к евреям, можно и нужно инициировать процесс отмены гражданства… На наш взгляд, гражданка Израиля Лиза Лазерсон в этом видео высказалась достаточно», — заявил адвокат.

Извинения за анекдот принесли и Венедиктов, и сама журналистка. Как пояснила Лазерсон, она пересказала старый советский анекдот, думая, что он будет воспринят как стёб над антисемитизмом.

Журналистка также заявила, что ни в коем случае не хотела ассоциировать данный анекдот в контексте со смертями детей в секторе Газа, отметив, что надеется, что Венедиктов «примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд не изменил решение Министерства юстиции о признании бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова иностранным агентом.