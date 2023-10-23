Москва, 23 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Россия не приемлет любые проявления терроризма, насилия, включая неизбирательное применение силы, заявил 23 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Палестины.

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«Не могли не говорить о Палестине. У нас очень близкие позиции, Россия не приемлет любые проявления терроризма, любые проявления насилия в нарушение международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы. Конечно же, мы исходим из того, что необходимо не допускать взятия людей в заложники, не допускать блокады населенных пунктов с гражданским населением», — сказал он по итогам министерской встречи консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа.

Как передавало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС обстреляло ракетами Израиль, который сделал в ответ то же самое. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции «Железные мечи», позднее стало известно о намерении начать наземную военную операцию в Газе. В Израиле признали, что плана на её послевоенное будущее нет.

Палестинский министр юстиции Мухаммед аш-Шалалда 23 октября заявил, что Палестина подаст в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на премьер-министра Израиля с обвинениями в геноциде. По словам министра, Израиль нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями. Через несколько дней он отметил, что вне зависимости от эскалации Россия выступает за создание суверенного палестинского государства.

Глава МИД России позднее заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания государства Палестина в границах 1967 года.