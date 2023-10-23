Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Армия Израиля намерена провести на сектор Газа комбинированную атаку с суши, моря и воздуха, заявил 23 октября в разговоре с военными моряками на базе Ашдод после посещения района вблизи Газы министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Продолжайте готовиться к наступлению, потому что оно произойдёт. Мы готовимся тщательно, это будет смертельная атака, она будет комбинированной атакой с суши, моря и воздуха», — цитирует Галланта Times of Israel.

Ранее власти Израиля заявили о намерении провести в том числе и наземную операцию в Газе и «уничтожить» радикальное палестинское движение ХАМАС, отметив, что откажутся от такого намерения только в случае капитуляции группировки и освобождения всех заложников.

По данным властей Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 212 граждан страны.

Израиль готовится к продолжительной наземной операции в секторе Газа, для которой нужен серьёзный запас вооружений, который предоставит США, отметил ранее в беседе с ИА Регнум кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Гибель сотен палестинцев в больнице сектора Газа обернулась массовыми акциями протеста по всему миру, но ждать, что за этим последует серьёзная эскалация конфликта, перерастающая в большую ближневосточную войну, не стоит, отметил в свою очередь в беседе с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.