Рамалла , 23 октября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Палестина подаст в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в геноциде. Об этом 23 октября заявил министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в МУС», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что Палестина подаст в суд на Нетаньяху, начальника израильского штаба и командиров, отдавших приказы совершать геноцид против беззащитного народа и разрушать гражданские объекты.

По словам министра, Израиль нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» на юге Газы нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила в этом Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и возложила на США ответственность за действия Тель-Авива, а ХАМАС выступил за международное расследование инцидента. В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинцами. По данным минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек.