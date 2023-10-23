Москва, 23 октября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России по приглашению министра обороны Сергея Шойгу, сообщила 23 октября пресс-служба военного ведомства в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сенаторов ознакомили с работой Национального центра управления обороной Российской Федерации, в том числе с Центром боевого управления и его подразделениями, осуществляющим непрерывный сбор и обобщение данных по состоянию войск и обстановки в ходе специальной военной операции, доведение принятых решений и контроль результатов их выполнения», — говорится в пресс-релизе.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Уточняется, что в рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции, в том числе принимаемых Минобороны мер поддержки военнослужащих, направлений военно-политической работы и организации медицинской реабилитации военнослужащих.

Кроме того, Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб задач, решаемых вооружёнными силами в ходе проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября министр обороны России в ходе совещания по вопросам поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и РСЗО рассказал, что правительство РФ разрешило оборонной промышленности использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Он отметил, что Минобороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объём испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.