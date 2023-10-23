Москва, 23 октября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Россия, безусловно, осуждает действия ХАМАС против Израиля 7 октября, этому не может быть оправданий. Об этом заявил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Соловьёв Live».

По мнению дипломата, совет также не может игнорировать ковровые бомбардировки и уничтожение жилых кварталов.

«Мы не можем осудить одни действия и сделать вид, что других действий, которые нарушают международное право, не происходит», — заявил Полянский, отметив, что важнее всего — немедленное прекращение огня.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.