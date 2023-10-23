Москва, 23 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Причастность США и ЦРУ к терактам украинских радикалов очевидна для специалистов, однако когда в зарубежном издании начинает тиражироваться такая информация, то это свидетельствует о подготовке на Западе к формированию нового отношения к Киеву. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщило о причастности ЦРУ к разработке беспилотников, занятых в атаке на Крымский мост. По информации журналистов, украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. Также в статье отметили, что запланированной целью одной из операций украинских спецслужб был философ Александр Дугин, а не погибшая вместо него его дочь Дарья. Издание отмечает, что даже сторонники радикальных методов ставят под сомнение необходимость некоторых решений Киева, в частности, убийства Дугиной. В материале также говорилось о том, что Служба безопасности Украины причастна к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Также в материале утверждается, что за убийствами бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и военкора Владлена Татарского также стоит Украина, как и за десятками других терактов, совершённых на территории России.

Политолог Шаповалов напомнил, что российские власти сразу говорили, что за этими терактами стоят как представители киевского режима, так и их западные «руководители» — США.

«То, что за всеми терактами и диверсиями стоят США, — это очевидно, то, что Киев всё согласовывает с Вашингтоном, — также очевидно, то, что у Киева нет ресурсов для самостоятельного осуществления подобного рода терактов, — всем ясно. И в этом смысле мир в очередной раз убедился, что США являются спонсором терроризма, а, по сути, террористическим государством», — отметил Шаповалов.

Он обратил внимание, что все преступления, о которых написали в издании, совершались давно, что наводит на рассуждения об осмысленной публикации именно сейчас. По мнению политолога, это связано с подготовкой к формированию нового общественного мнения на Западе относительно Киева.

«Ответ кроется в плоскости сворачивания поддержки киевскому режиму и постепенного формирования на Западе соответствующего общественного мнения, что эта поддержка нецелесообразна. Мнение там было перегрето безусловной помощью Украине. А теперь нужно сформировать позицию общества более умеренную, которая могла бы обосновать прекращение финансирования Западом киевского режима», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в октябре Штаты одобрили минимальное за весь год финансирование Киева. И, по мнению эксперта, эта помощь будет ещё снижаться. Кроме того, политолог выразил уверенность, что также будет появляться всё больше разоблачительных статей о террористических действиях СБУ и украинских военных. На этом фоне снижение поддержки Вашингтона будет несколько «выравнивать» имидж Штатов.

С другой стороны, по мнению Шаповалова, эта публикация WP существенно не изменит отношение к Соединённым Штатам, тем более что на противоправные действия американских властей редко обращают внимание в международных правозащитных организациях.

«Ожидаем теперь публикаций о «Северных потоках», о том, что это теракт, который был совершён ЦРУ, и других подобных резонансных ситуациях. Это, разумеется, известно всем осведомлённым лицам. Думаю, что все остальные резонансные преступления также будут спустя время раскрыты и публично растиражированы», — заключил Шаповалов.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал изданию NV, что лично занимался подготовкой теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ему помогали двое «доверенных сотрудников».

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал ранее изданию Economist, что украинские власти в 2015 году санкционировали создание в ведомстве особого отдела для убийств. По его словам, к таким мерам прибегли для борьбы с пророссийскими настроениями, так как заключение в тюрьму по статье о «коллаборационизме» не помогало. Тюрьмы были переполнены, но мало кого этим удалось остановить, уверял Наливайченко.