Москва, 23 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Сбер обновил функции приложения «СберБанк Онлайн» на Android. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба банка.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено», — сказала директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Ксения Баринова.

Теперь в разделе «Кошелёк» помещается больше двух карт, а скопировать CVV или номер карты стало проще.

Кроме того, на главном экране теперь видно расходы по категориям и общую сумму трат за месяц. При этом функции, которые используются реже, перемещены в другие разделы.

Секция «Диалоги» переименована в «Переводы на Сбер». Появились рекомендованные контакты, которым клиенты регулярно отправляют средства по номеру телефона.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что банк продолжает развивать универсальный топливный сервис для корпоративных и розничных клиентов, который приобрёл в конце 2021 года. Теперь обновлённая платформа для бизнес-клиентов называется «Заправить авто» (ранее FuelUp). Сервис прошёл ребрендинг веб-версии, а до конца 2023 года обновится также дизайн мобильного приложения.