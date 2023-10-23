Москва, 23 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Главы МИД 27 стран Евросоюза заявили, что союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Палестине. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров в Люксембурге.

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«Министры согласны, что мы должны продолжать финансовую поддержку и бюджетные выплаты [Палестине]», — сказал Боррель.

Также еврочиновник заявил, что Европейский союз должен «одновременно осудить нападение ХАМАС и сделать всё, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе».

Как сообщало ИА Регнум, на встрече глав МИД Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза, нацеленная на доставку и полноценное распределение помощи в регионе.

Ранее Израиль отказался оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа и заявил о намерении препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи в Газу со стороны других стран. Такое заявление 23 октября сделала канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, об этом сообщает израильское издание Haaretz.