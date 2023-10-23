Москва, 23 октября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила 23 октября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru

Уточняется, что телефонная беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.

Лидеры двух стран обсудили обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, выразили серьёзную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, а также подчеркнули принципиальную важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан и обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи.

«С учётом председательства Бразилии в этом месяце в Совете Безопасности ООН предметно рассмотрены различные аспекты совместной работы в целях принятия по линии ООН безотлагательных и эффективных мер по деэскалации кризиса и реального продвижения мирного процесса на общепризнанной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу — при выполнении киевскими властями известных российских условий и учёте новых реалий.

Президент Бразилии, в свою очередь, высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

«С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и «Группы двадцати», где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 20 сентября да Силва заявил украинскому лидеру об отсутствии военного решения конфликта. При этом он отметил, что идеальный вариант — остановить боевые действия и договориться о мире. Бразильский президент также заявил, его страна готова помогать в урегулировании ситуации.

Зеленский поблагодарил за это предложение. Как сообщили дипломатические источники, он сказал да Силве, что не уверен в выполнении условий российской стороной, если бы такая ситуация возникла. Он добавил, что не готов взять на себя какие-либо обязательства, кроме «возвращения территорий».

Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, предусматривающий отмену предписания Израилю, призвавшего жителей сектора Газа и представителей ООН покинуть северную часть палестинского анклава и переместиться на юг. Кроме того, авторы документа призвали немедленно освободить заложников и объявить гуманитарную паузу для обеспечения беспрепятственного прохода в сектор сотрудников ООН и других организаций.

США наложили вето на проект этой резолюции. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием голосование США по резолюции Бразилии в Совбезе.

В свою очередь Россия пыталась внести поправки к тексту документа. Они касались добавления в резолюцию пункта об осуждении неизбирательных ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Кроме того, российские дипломаты требовали внести в проект параграф, в котором осуждалась блокада Газы. Совет Безопасности ООН отклонил эти предложения России.