Москва, 23 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание сенаторов на масштаб задач, решаемых Вооружёнными силами в ходе проведения специальной военной операции. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

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Шойгу провёл совещание с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами комитета СФ по обороне и безопасности.

«Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооружённые силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн, — это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте всё происходит, это на огромной линии фронта», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в Вооружённые силы ежедневно поставляется до 10-15 тыс. тонн разного рода материалов, в том числе боеприпасов и топлива.

Министр подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью. Он отметил, что есть много примеров, когда молодые люди, не имеющие отношения к оборонной промышленности, поднимали производство в течение месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Шойгу в ходе совещания по вопросам поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и РСЗО рассказал, что правительство РФ разрешило оборонной промышленности использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Он отметил, что Минобороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объём испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.