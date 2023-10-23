Лондон, 23 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Разведка Британии считает, что удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесён с территории самого сектора, заявил 23 октября премьер-министр страны Риши Сунак.

gov.uk

«Опираясь на экспертные знания сотрудников наших разведывательных служб и специалистов по вооружениям, а также на проведённый ими анализ, правительство Великобритании пришло к выводу, что взрыв, по всей вероятности, был вызван ракетой или частью ракеты, запущенной из сектора Газа в направлении Израиля», — сказал Сунак в ходе своего выступления в Палате общин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» на юге Газы был нанесён вечером 17 октября. В минздраве Палестины заявили, что погиб 471 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе Армию обороны Израиля и возложила на США ответственность за действия Тель-Авива. В движении ХАМАС выступили за международное расследование инцидента.

Власти Израиля в ответ заявили, что удар по больнице был нанесён из-за неудачного пуска ракеты самими палестинцами. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в свою очередь отметил, что Вашингтон считает проведение международного расследования неуместным. 23 октября американские СМИ сообщили, что представители ХАМАС предложили западным журналистам самим приехать в сектор Газа за доказательствами обстрела больницы израильской армией.

Гибель сотен палестинцев в больнице сектора Газа обернулась массовыми акциями протеста по всему миру, но ждать, что за этим последует серьёзная эскалация конфликта, перерастающая в большую ближневосточную войну, не стоит, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.