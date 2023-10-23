Москва, 23 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Уголовное дело об осквернении мемориала воинам, погибшим при штурме Кенигсберга, возбудили в Калининграде. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

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Отмечается, что мужчину и женщину заподозрили в том, что они предавались любовным утехам на братской могиле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Осквернение места захоронения и намогильного сооружения».

Уточняется, что подозреваемому мужчине 26 лет, а его подруге — 50 лет. Об произошедшем стражам порядка сообщили жильцы дома, расположенного напротив мемориала. Правоохранители оперативно установили личности фигурантов.

Как передавало ИА Регнум, полицейские задержали вандала, который осквернил в Бахчисарае памятник героям российской военной спецоперации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее в одном из Telegram-каналов появилась видеозапись об осквернении монумента героям ВС России — участникам спецоперации. После изучения ролика правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 23-летний молодой человек.

Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дело по факту осквернения российских флагов на месте захоронения погибших участников спецоперации. Полиция объявила вознаграждение в 200 тыс. рублей за информацию о причастных к надругательству. Вандалы на Аллее героев на Морском кладбище на могилах погибших были ночью 3 июля. Неизвестные разрезали 38 российских флагов, разбросали венки.