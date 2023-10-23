Грозный, 23 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзату Чимаеву автомобиль Mercedes-Benz G-класса после победы над американцем Камару Усманом на турнире UFC в Абу-Даби.

Кадр видео из соцсети

Чимаев опубликовал фотографию с новым автомобилем на своей странице в Instagram (принадлежит экстремистской компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

Выступающий за ОАЭ Чимаев 21 октября победил Усмана решением большинства судей. В его активе теперь 13 побед в 13 боях в профессиональных смешанных единоборствах.

Как сообщало ИА Регнум, Чимаев заявил о своей готовности отправиться сражаться за Палестину. Он попросил соответствующего разрешения у Кадырова. Такое желание он высказал после победы над Усманом на турнире UFC 294.