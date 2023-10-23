Москва, 23 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Госдума 26 октября рассмотрит проект бюджета России на 2024 год и плановый период до 2026 года, сообщил журналистам 23 октября первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Проект бюджета на 24-й год, плановый период 25-26 годов и бюджеты негосударственных фондов — мы всё это будем рассматривать в четверг», — сказал Жуков.

Вице-спикер также сообщил, что на обсуждение этих законопроектов выделено шесть с половиной часов, и не исключил, что время обсуждения будет увеличено.

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Основными приоритетами бюджета стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов.

В октябре 2023 года на слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов заявил, что все социальные выплаты в России будут проиндексированы и что средства на эти цели заложены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал просчитать федеральный бюджет таким образом, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами.

Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2024 году составит почти 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей, заявил в октябре 2023 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сумма выплат будет увеличена на 7,5%. Котяков отметил, что, по предварительным данным, материнский капитал в 2024 году получат более миллиона семей.