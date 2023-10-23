Вашингтон, 23 октября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Арину Соболенко на совместной фотографии.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисистка Арина Соболенко

Обе спортсменки выложили на свои страницы в Instagram (принадлежит экстремистской компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ) одинаковые фото с вечеринки в Майами. При этом Уильямс увеличила масштаб, чтобы Соболенко не попала на изображение.

Как сообщало ИА Регнум, Соболенко в 2023 году выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Australian Open Елену Рыбакину из Казахстана. В сентябре она играла в финале US Open, но проиграла американке Кори Гауфф.

В нынешнем сезоне белорусская теннисистка впервые стала первой ракеткой мира.