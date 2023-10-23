Москва, 23 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 23 октября отказал в удовлетворении гражданского иска третьей жены композитора Александра Градского Ольге Градской (Фартышевой) о праве на наследство.

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«Отказано в удовлетворении», — цитирует ТАСС решение суда.

Фартышева состояла в браке с Градским с 1980 по 2001 год. В 2022 году она подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям — Марии и Даниилу. По данным РИА Новости, Фартышева просила признать общим имуществом супругов земельные участки, ряд жилых и нежилых зданий, а также просила исключить имущество, нажитое во время брака с Градским, из состава наследственного имущества, признав за ней право на собственность. Разбирательство по делу проходило в закрытом режиме.

Градский, народный артист России, умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет.

В августе 2023 года сообщалось, что вдова Градского Марина Коташенко заявила в полицию об очередном ограблении — на этот раз её дома в подмосковном Новоглаголево. В заявлении указано, что неизвестные вынесли из дома проектор, часть мебели и посуду.

Также в августе 2023 года сын Александра Градского Даниил обвинил Марину Коташенко в краже денег. В заявлении в полицию Градский-младший отметил, что Коташенко украла из семейной квартиры в Козицком переулке в Москве большую сумму денег, которая должна была быть поделена между наследниками. По его словам, он пытался договориться с Коташенко без привлечения правоохранительных органов, однако сделать это не удалось.