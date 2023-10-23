Москва, 23 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму пакет законопроектов по электросамокатам. Изменения подразумевают госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Соответствующие документы были опубликованы на сайте Государственной Думы.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на устранение правовой неопределённости со статусом различных средств индивидуальной мобильности и невозможности привлечения водителей СИМ к ответственности как за оставление места ДТП.

По мнению авторов законопроекта, данная мера позволит существенно снизить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Как сообщал ИА Регнум, глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с журналистами поддержал идею об ограничении скорости электросамокатов. По мнению общественника, полностью запретить электросамокаты в России вряд ли получится, но стоит ограничить их скорость до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения на них.