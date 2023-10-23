Киев, 23 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к Всемирному конгрессу украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной) поддержал идею введения множественного гражданства для украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — заявил Кулеба, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины.

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или «недружественными странами».

На данный момент конституция Украины запрещает двойное гражданство. В конце 2021 года глава киевского режима Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, однако документ не был рассмотрен.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 11 января 2023 года заявил о намерении лишать гражданства украинцев, у которых одновременно есть и паспорт России. Он пояснил, что цель таких решений, чтобы люди, у которых есть двойное и тройное гражданство, включая российское, остались лишь с гражданством России и жили на территории «соответствующей страны». Зеленский отметил, что в первую очередь решение о лишении гражданства будет приниматься в отношении людей, которые оказывают духовное или политическое влияние на Украину.