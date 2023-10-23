Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Уровень доверия к правительству Израиля упал до 20-летнего минимума после атаки ХАМАС. Об этом сообщает 23 октября издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно результатам опроса Института демократии Израиля, только 20,5% израильтян-евреев и 7,5% израильтян-арабов заявили, что доверяют правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это самый низкий показатель за последние 20 лет.

В июне уровень доверия правительству в этих же группах составлял соответственно 28% и 18%.

Ранее израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила о возможной отставке трёх неназванных министров из правительства Нетаньяху. Они могут попросить освободить их от должности из-за того, что правительство и служба безопасности не смогли предотвратить масштабную атаку палестинских радикалов 7 октября и справиться с её последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль продолжает операцию против ХАМАС в секторе Газа. Только за минувшие сутки ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 320 целям в этом анклаве. Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция против ХАМАС почти неизбежна, если только палестинское движение не освободит всех заложников и не разоружится.

По словам востоковеда Артёма Кирпичёнка, и наземная операция в секторе Газа, и отказ от неё чреваты большими проблемами для Тель-Авива. С одной стороны, в ходе наземной операции могут погибнуть заложники. Кроме того, территория Газы — это целая система подземных бункеров и тоннелей, вести бои в таких условиях очень сложно. С другой стороны, израильское общество хочет мести и требует решить проблему ХАМАС. В такой ситуации власти Израиля маневрируют между двумя позициями и не могут принять окончательного решения