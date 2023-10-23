Вашингтон, 23 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Редакция газеты The New York Times 23 октября принесла своим читателям извинения за публикацию статьи, в которой вина за удар по больнице в секторе Газа была возложена на армию Израиля.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

Как сообщалось ранее, The New York Times сначала опубликовала новость о том, что удар был нанесён израильской армией, а потом дополняла материал и несколько раз меняла его заголовок, в конце концов убрав из него утверждения о чьей-либо ответственности за удар.

Руководители издания заявили, что изначальная информация была опубликована на основе данных, полученных от представителей радикального палестинского движения ХАМАС, оперативно проверить которые было невозможно. При этом власти Израиля в первые часы никак не комментировали происшествия, напомнили в редакции.

«В результате у читателей сложилось неверное впечатление о том, что именно было известно и насколько достоверным было сообщение», — добавили представители The New York Times.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» на юге Газы был нанесён вечером 17 октября. По данным минздрава Палестины, погиб 471 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе Армию обороны Израиля и возложила на США ответственность за действия Тель-Авива. В ХАМАС выступили за международное расследование инцидента.

Власти Израиля при этом заявили, что удар по больнице был нанесён из-за неудачного пуска ракеты самими палестинцами. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в свою очередь отметил, что Вашингтон считает проведение международного расследования неуместным.