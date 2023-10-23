Самый старый в мире пёс Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Книга рекордов Гиннесса: старейшая в мире собака Боби умерла в возрасте 31 года
Лиссабон, 23 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Пёс Боби из Португалии, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года. Об этом говорится в статье на сайте Книги.
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Отмечается, что собака по кличке Боби прожила 31 год и 165 дней. Пёс умер 21 октября у себя дома в деревне Конкейруш в Португалии, где он прожил всю жизнь с семьёй Кошта, уточняется в статье.
О смерти Боби стало известно из публикации его ветеринара в социальных сетях.
Как передавало ИА Регнум, собака по кличке Боби из Португалии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку стала самым долгоживущим псом, который прожил более 30 лет. Согласно опубликованной информации, пёс Боби родился 11 мая 1992 года.